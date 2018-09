Ao longo dos anos, a tecnologia vem se tornando indispensável no dia a dia das pessoas. Nos tornamos dependentes para realizar simples tarefas como chamar um táxi, pedir comida e pagar um boleto.

Uma situação que não mudou muito foi a maneira como compramos ou vendemos um imóvel. Nos últimos anos, os grandes portais de anúncio contribuíram muito para a evolução do mercado e, no aluguel, já existem grandes avanços. Porém, ainda não surgiu algo inovador para simplificar o processo de compra e venda que, atualmente, pode chegar a 1 ano e 4 meses. Essa já é uma tendência nos EUA e Europa e, no Brasil, a EmCasa assumiu essa missão.

Hoje, temos bons exemplos vindos de fora de como a tecnologia simplifica o processo, seja através do uso de algoritmos, realização de tours virtuais e modelos matemáticos que apresentam estimativas mais precisas de compra e venda, gerando benefícios para todos.

A situação do mercado brasileiro é muito semelhante à que viviam esses países anos atrás: taxas de corretagem elevadas, desconfiança no mercado por parte do consumidor e um grande gap de inovação. Em todos eles, as chamadas Real Estate Techs - empresas de tecnologia imobiliária - foram responsáveis por apresentar boas soluções, com o objetivo de resolver as principais dores do consumidor.

A EmCasa já vem facilitando a aquisição de imóveis no Rio de Janeiro, utilizando recursos como agendamento e assinatura de proposta digital, ferramenta de precificação online dos imóveis e o tour virtual 3D, que oferece agilidade na busca por um imóvel e permite ao comprador visitar dezenas deles sem precisar sair de casa.

Com o uso de tecnologia, já estamos vendo o processo de compra e venda se simplificar, gerando uma melhor experiência ao consumidor. Para se ter uma ideia, um comprador visitaria, pessoalmente, de 20 a 30 imóveis. Já no ambiente online ele consegue adiantar esse processo, conhecendo todos os detalhes de dezenas ou até centenas de imóveis sem precisar sair de casa.

Por fim, o mercado imobiliário brasileiro está se recuperando ao longo dos últimos anos e os números de 2018 mostram grande potencial de crescimento em curto prazo. Em breve teremos um mercado aquecido de inovações e serviços.

Enviar um e-mail