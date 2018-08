Houve rompimento de 66,5 mil vínculos com planos de saúde médico-hospitalares nos doze meses encerrados em junho, de acordo com a Nota de Acompanhamento de Beneficiários (NAB), feita pelo Instituto de Estudos de Saúde Suplementar (IESS). Dessa forma, o Brasil tinha no mês 47,2 milhões de beneficiários.

Em junho de 2018, a queda no número de contratos foi “ligeira”, mas contradisse as altas até então reportadas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) ao longo do primeiro semestre. Apesar disso, o superintendente executivo do IESS, Luiz Augusto Carneiro, afirmou que “este resultado não deve ser encarado como um banho de água gelada em quem já comemorava o início da recuperação, uma vez que o ritmo de rompimentos está desacelerando”. / Da Redação