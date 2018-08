Desde 2010, quando a Lei da Ficha Limpa entrou em vigor, dezenas de sites e, mais recentemente aplicativos, estão disponíveis na Internet para ajudar o eleitor a conhecer candidatos e definir o voto.

Mas essas soluções digitais criadas por entidades privadas, sem vínculo partidário aparente, não são recomendadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), órgão oficial, que concentra a maior parte de dados sobre políticos, como fontes de pesquisas a respeito da vida pregressa e atuação dos candidatos.

Consultado sobre a importância de sites e aplicativos para a orientação do eleitorado, o TSE não fez comentários em relação à confiabilidade do conteúdo. Apontou que principais informações sobre candidatos estão disponíveis na página da instituição na Internet – patrimônio do candidato, certidões criminais.

Usando informações coletadas no próprio TSE e em outros tribunais, o “Detector de Ficha de Político” é a novidade desta eleição. Lançado em abril, para os formatos IOS e Android, o aplicativo gratuito para celular e tablet já foi baixado cerca de 1 milhão de vezes. A ferramenta faz a identificação dos políticos por meio de reconhecimento facial e “pinta” a imagem de roxo, em caso de problema na Justiça. Outros sites vão além das eleições. No portal “Eu Fiscal”, o usuário pode acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Mas esses dispositivos são limitados, uma vez que apenas 64% da população têm acesso à Internet.PÁGINA 9