Com queda de 19,17% em dezembro, ante o mês anterior, o mercado de imóveis usados paulista encerrou 2017 com queda de 10,59%. O levantamento é do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CRECISP) com 37 cidades.

As vendas de imóveis usados caíram em dezembro nas quatro regiões que compõem a pesquisa. Em São Paulo (SP), a queda chegou a 10,43%, o interior ficou com 11,39% e o litoral, passou por uma forte desaceleração (38,03%). "Além das despesas extras de final de ano, o desemprego e o medo de perder o emprego impedem ou travam a decisão de compra da casa própria", afirmou o presidente do CreciSP, José Augusto Viana Neto.

Para ele, se por um lado, quem tinha recursos ficou apreensivo por conta das incertezas econômicas, por outro, quem dependia de financiamento viu as portas dos bancos se fecharem no período. Para que este cenário se reverta, Viana comenta que o mercado depende de fatores, como a melhora do emprego, dos salários e, sobretudo, do comportamento dos bancos.

O mercado de locação residencial paulista também registrou queda no volume de contratos em dezembro (-1,95%), ante o mês anterior. Contudo, no acumulado do ano, o segmento atingiu alta de 14%, ante os 12 meses anteriores.

No mercado de locação residencial, houve aumento do número de imóveis alugados na Capital (0,68%) e no Interior (7,57%) e queda no Litoral (-26,13%) e na região do ABCD mais Guarulhos e Osasco (-26,55%).

O Índice CreciSP, que mostra o comportamento dos aluguéis novos e dos preços de imóveis nas 37 cidades em que a pesquisa é feita, registrou alta de 5,4% em dezembro comparado a novembro. No ano, o índice ficou positivo em 1,23%, mas abaixo da inflação oficial (IPCA), de 2,95%.