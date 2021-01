Projota está no ‘camarote’ do BBB21; conheça o cantor

Projota foi confirmado como um dos participantes do camarote do BBB21. Na última terça-feira (19), a Globo divulgou a lista oficial com o elenco da edição e apresentou pequenos vídeos introduzindo os participantes ao público.

Já conhecido por muita gente, o cantor e rapper Projota está há anos na indústria da música, já lançou vários hits, tem disco de ouro e fez parcerias com nomes renomados do mundo musical. Saiba mais sobre o novo brother do reality:

Quem é Projota?

O nome verdadeiro do cantor é José Tiago Sabino Pereira, ele nasceu no 11 de abril de 1986 na Zona Norte de São Paulo. Ele perdeu a mãe ainda muito novo, com 7 anos, que foi vítima de um AVC. Projota começou a cantar e compor desde os 11 anos de idade, mas foi em 2009 que ele conseguiu lançar seu primeiro álbum, intitulado Cartas aos Meus.

Um ano após seu álbum de estreia, Projota lançou Projeção, depois disso o cantor lançou mais 9 álbuns, sendo o mais recente deles Tempestade Numa Gota D’Água, de 2020. Um dos maiores hits da carreira, Ela Só Quer Paz veio em 2016, mesmo álbum que continha Muleque da Vila, Enquanto Você Dormia, Para Não Dizer Que Não Falei do Ódio, Mulher e suas colaborações com Marcelo D2, Elas gostam Assim, e Anitta, com a música Faz Parte.

Projota também já gravou canções com outros artistas, como a Banda Melim, o duo Ana Vitória, Maria Rita, entre outros, e já cantou em grandes eventos do país, como as Olimpíadas de 2016 e o Rock in Rio.

Ao site oficial do Big Brother, Projota falou sobre a emoção que sentiu quando ouviu sua música tocando na rádio pela primeira vez: “quando eu ouvi a primeira vez, eu chorei para caramba. Não acreditava que era possível colocar uma música para tocar no rádio. Sou bem chorão, choro muito de emoção”.

E nem só no mundo da música vive o rapper, Projota também participou de produções de TV e cinema, como o filme Sequestro Relâmpago e as séries Carcereiros, da Globo, e Ninguém Tá Olhando, da Netflix.

Cantor falou sobre participação no BBB

Projota já cantou no reality show três vezes, no BBB 17, na final do BBB 18 e também no Big Brother Brasil do ano passado. Agora ele não será apenas um cantor convidado, mas um participante. Ele está confirmado no grupo camarote, que reúne os famosos do elenco, e comentou sobre seu objetivo no programa ao site oficial do reality: “este convite é a porta de entrada para os sonhos que hoje eu tenho. Ainda tem muita gente que não me conhece tão a fundo, mas agora não vai ter jeito. Vou chegar na casa deles pela porta da frente todas as noites”.

Projota é casado?

O cantor é casado com Tâmara Contro e tem uma filha de quase 1 ano, a pequena Marieva nasceu em fevereiro de 2020. “Vou sentir muita falta de casa, da minha família, da minha esposa e da minha filha. Esses dias, olhei para ela e comecei a chorar. A minha família é o maior projeto da minha carreira. Alegria que nenhum disco de ouro, show ou prêmio me trouxe. Mas vou sentir falta do meu videogame também”, contou Projota ao falar sobre o tempo em que ficará confinado.

