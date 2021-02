Descubra quem é a namorada do ator Regé-Jean Page

Segundo o jornal britânico Daily Mail, Regé-Jean Page, galã da série Bridgerton, está namorando a jogadora de futebol Emily Brown. O casal foi visto em clima de romance em Londres, mas não há confirmação oficial ainda.

O jornal do Reino Unido também divulgou que o casal já estaria em uma fase séria do relacionamento e que estão morando juntos. Na matéria que revelou o namoro, o Daily Mail contou que Regé-Jean Page e Emily estavam se abraçando na rua de casa, no norte de Londres, imóvel que custa 800 mil libras esterlinas, equivalente a quase 6 milhões de reais (libra custando 7,43 atualmente).

Há algumas semanas também surgiram rumores sobre um possível romance entre Regé-Jean Page e Phoebe Dynevor, par romântico do ator na série de época da Netflix, mas em entrevista à You Magazine, a atriz negou que tenha tido algo com o galã. “Sempre foi profissional. Havia muita pressão em cima da gente para fazer tudo certo, então foi tudo sobre trabalho. Nós tivemos um relacionamento realmente profissional e eu fico feliz por isso na verdade. Teria sido muito complicado”, disse Phoebe, intérprete de Daphne Bridgerton.

Quem é Emily Brown?

A namorada de Regé-Jean Page é jogadora de futebol e escritora. Emily é do time FBB Warriors, que segundo o UOL, é uma equipe amadora que foca em trabalhos sociais. De acordo com o Daily Mail, ela também é freelancer para as marcas Nike, Converse e Uber.

Ainda segundo o site britânico, a casa que Emily adquiriu com Regé-Jean Page no valor de 800 mil libras foi comprada em fevereiro de 2020, pouco depois das filmagens da primeira temporada de Bridgerton serem finalizadas.

Saiba mais sobre Regé-Jean Page de Bridgerton

O ator de 31 anos nasceu em Londres e atua há vários anos, mas foi com o lançamento da Netflix que ele realmente se tornou conhecido do grande público. Na produção que adapta os livros de Julia Quinn, o londrino interpreta o Duque de Hastings.

Regé-Jean Page é filho de um pastor inglês e uma enfermeira do Zimbábue, lugar em que passou a infância. Aos 14 anos ele retornou à cidade natal e decidiu estudar teatro. Em 2014, René se formou no Drama Centre.

