BBB 21: perfil contra Karol já tem mais seguidores que o oficial

E a rejeição está grande para o lado de Karol Conká. Devido as polêmicas que tem colecionado no BBB 21, a cantora já perdeu muitos seguidores nas redes sociais, assim como admiradores de seu trabalho. Um conta criada recentemente que tem o objetivo de fazer mutirões de votos para a eliminação de Conká já tem mais seguidores do que a cantora no Instagram.

A conta chamada “Rejeição da Karol” chegou a mandar uma mensagem para o perfil oficial da participante do BBB 21 prometendo criar o maior mutirão de votos que o programa já viu.

Depois de perder diversos seguidores nas redes sociais, até de famosos como Jojo Todynho, Karol Conká está atualmente com 1 milhão e 200 mil seguidores no Instagram. Algo que chamou atenção foi uma recente conta criada contra a cantora, que agora já tem mais seguidores do que a própria artista.

O perfil “Rejeição da Karol” já conta com 1 milhão e 500 mil, a conta conseguiu esse feito em poucos dias e promete criar mutirões de votos pela eliminação de Conká quando a sister cair no paredão do BBB 21. A primeira publicação da conta explicou o objetivo do perfil: “me desafiaram a achar pessoas para se juntarem e eliminar a Karol Conká com a maior rejeição do Big Brother Brasil. Será que eu consigo gente?”.

Conta afrontou perfil oficial de Karol no Instagram

Na manhã desta sexta-feira (12), o perfil Rejeição da Karol publicou um print da mensagem que resolveram enviar para a conta oficial da cantora. “Passando aqui só para te avisar que passamos o seu número de seguidores e aqui juntos iremos realizar o maior mutirão já visto na história desse Big Brother Brasil”, escreveram. Em menos de uma hora, o post da conta contra a participante do BBB 21 já tinha quase 200 mil curtidas e mais de 5 mil comentários.

Karol é líder da semana no BBB 21

Decepcionando muitos que aguardavam pela presença da cantora no paredão da semana, Karol Conká foi a vencedora da nova prova do líder temporada e continuará no BBB 21 por pelo menos mais duas semanas, se a artista não tiver a sorte de escapar da berlinda novamente.

Considerada vilã da temporada, a rejeição à ações da cantora tem sido pontuadas por muitos que acompanham o reality show. A participante do BBB 21 já foi criticada nas redes sociais por anônimos e famosos.

