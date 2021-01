Critics Choice Awards 2021: saiba como assistir a premiação

Nesta segunda-feira (18), o Critics Choice Awards 2021 anunciou quais séries de 2020 estarão concorrendo na premiação deste ano. O site oficial da cerimônia divulgou a lista dos indicados nas categorias de TV, que terão chances de levar os prêmios para casa no dia 7 de março, data da premiação.

Os demais indicados, das categorias de cinema, serão anunciados no dia 7 de fevereiro. O Critics Choice Awards 2021 é exibido no Brasil pela TNT.

Critics Choice Awards 2021 – O que é?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A premiação americana é realizada para contemplar as melhores produções e interpretações do ano nas categorias de filmes e séries. Quem leva os prêmios para casa foi votado pela crítica especializada, diferente do que acontece com o Oscar ou Emmy, por exemplo, no qual os vencedores são escolhidos por profissionais da indústria.

Series nominees for the 26th annual Critics Choice Awards have been announced! Ozark and The Crown lead with six nominations each! #criticschoice #Ozark #TheCrown @TheCrownNetflix 🔗 https://t.co/aOGi8Zzgjr pic.twitter.com/0bHO7DZjix — Critics Choice (@CriticsChoice) January 18, 2021

Leia também: o que sabemos até agora sobre o Oscar deste ano

Quem está indicado ao Critics Choice Awards 2021?

Por enquanto, foi anunciado apenas as séries que estarão concorrendo às estatuetas da premiação. Os filmes indicados serão revelados em breve.

As séries que ganharam alguma indicação ao Critics Choice Awards 2021 foram: Better Call Saul, The Crown, The Good Fight, Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark, Perry Mason, This Is Us, Homeland, Cynthia Erivo, Better Things, The Flight Attendant, Mom, PEN15, Ramy, Schitt’s Creek, Ted Lasso, What We Do in the Shadows, Brockmire, The Great, Better Things, Dead to Me, The Flight Attendant, Insecure, Zoey’s Extraordinary Playlist, Black Monday, The Conners, One Day at a Time, Emily in Paris, I May Destroy You, Mrs. America, Normal People, The Plot Against America, O Gâmbito da Rainha, Small Axe, The Undoing, Unorthodox, Fargo, I Know This Much is True, The Good Lord Bird e Hollywood e Soulmates

Confira as principais categorias de séries do Critics Choice Awards 2021 e veja quais as nomeações de cada uma dessas séries:

Melhor Série de Drama

Better Call Saul

The Crown

The Good Fight

Lovecraft Country

The Mandalorian

Ozark

Perry Mason

This Is Us

Melhor ator em Série de Drama

Jason Bateman – Ozark

Sterling K. Brown – This Is Us

Jonathan Majors – Lovecraft Country

Josh O’Connor – The Crown

Bob Odenkirk – Better Call Saul

Matthew Rhys – Perry Mason

Melhor atriz em Série de Drama

Christine Baranski – The Good Fight

Olivia Colman – The Crown

Emma Corrin – The Crown

Claire Danes – Homeland

Laura Linney – Ozark

Jurnee Smollett – Lovecraft Country

Melhor ator coadjuvante em Série de Drama

Jonathan Banks – Better Call Saul

Justin Hartley – This Is Us

John Lithgow – Perry Mason

Tobias Menzies – The Crown

Tom Pelphrey – Ozark

Michael K. Williams – Lovecraft Country

Melhor atriz coadjuvante em Série de Drama

Gillian Anderson – The Crown

Cynthia Erivo – The Outsider

Julia Garner – Ozark

Janet McTeer – Ozark

Wunmi Mosaku – Lovecraft Country

Rhea Seehorn – Better Call Saul

Melhor Série de Comédia – Critics Choice Awards 2021

Better Things

The Flight Attendant

Mom

PEN15

Ramy

Schitt’s Creek

Ted Lasso

What We Do in the Shadows

Melhor ator em Série de Comédia

Hank Azaria – Brockmire

Matt Berry – What We Do in the Shadows

Nicholas Hoult – The Great

Eugene Levy – Schitt’s Creek

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Ramy Youssef – Ramy

Leia também: Troféu Imprensa 2021: veja como votar na premiação

Melhor atriz em Série de Comédia

Pamela Adlon – Better Things

Christina Applegate – Dead to Me

Kaley Cuoco – The Flight Attendant

Natasia Demetriou – What We Do in the Shadows

Catherine O’Hara – Schitt’s Creek

Issa Rae – Insecure

Melhor ator coadjuvante em série de Comédia

William Fichtner – Mom

Harvey Guillén – What We Do in the Shadows

Daniel Levy – Schitt’s Creek

Alex Newell – Zoey’s Extraordinary Playlist

Mark Proksch – What We Do in the Shadows

Andrew Rannells – Black Monday

Melhor atriz coadjuvante em Série de comédia

Lecy Goranson – The Conners

Rita Moreno – One Day at a Time

Annie Murphy – Schitt’s Creek

Ashley Park – Emily in Paris

Jaime Pressly – Mom

Hannah Waddingham – Ted Lasso

Critics Choice Awards 2021 – Melhor Minissérie

I May Destroy You

Mrs. America

Normal People

The Plot Against America

The Queen’s Gambit

Small Axe

The Undoing

Unorthodox

Melhor ator em minissérie ou telefilme

John Boyega – Small Axe

Hugh Grant – The Undoing

Paul Mescal – Normal People

Chris Rock – Fargo

Mark Ruffalo – I Know This Much is True

Morgan Spector – The Plot Against America

Melhor atriz em minissérie ou telefilme

Cate Blanchett – Mrs. America

Michaela Coel – I May Destroy You

Daisy Edgar-Jones – Normal People

Shira Haas – Unorthodox

Anya Taylor-Joy – The Queen’s Gambit

Tessa Thompson – Sylvie’s Love

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou telefilme

Daveed Diggs – The Good Lord Bird

Joshua Caleb Johnson – The Good Lord Bird

Dylan McDermott – Hollywood

Donald Sutherland – The Undoing

Glynn Turman – Fargo

John Turturro – The Plot Against America

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou telefilme – Critics Choice Awards 2021

Uzo Aduba – Mrs. America

Betsy Brandt – Soulmates

Marielle Heller – The Queen’s Gambit

Margo Martindale – Mrs. America

Winona Ryder – The Plot Against America

Tracey Ullman – Mrs. America

Público pode votar?

Não, a premiação é totalmente voltada para a opinião dos críticos de cinema e TV. O público não consegue votar em nenhuma categoria.

Leia também: conheça Minari, filme que pode fazer história no Oscar

Como assistir ao Critics Choice Awards 2021?

No Brasil a cerimônia é pelo canal TNT, presente em pacotes de TV por assinatura, O horário do Critics Choice Awards 2021 ainda não foi divulgado, pois ainda estamos longe da premiação, que só acontecerá em março.

Quando a cerimônia estiver se aproximando, o canal divulgará o horário exato do Critics Choice Awards 2021, assim como do tapete vermelho, momento em que o público pode assistir entrevistas com os artistas que marcaram presença.

Veja também:

5 filmes e séries para quem amou assistir Bridgerton

BBB 21: conheça o ator Lucas Penteado, participante do ‘camarote’

8 filmes em preto e branco que você precisa assistir

VIDEO: youtuber invade casa do BBB 21 com drone

Novela Gênesis: conheça o elenco da produção da Record