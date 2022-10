Enquete A Fazenda 2022: Tiago Ramos deve ser eliminado?

Tiago Ramos perdeu a prova do fazendeiro, que competiu contra Alex Galette e Rosiane Pinheiro. Agora que o confinamento tem um novo dono do chapéu de líder, os perdedores se juntam a Deborah Albuquerque na enquete A Fazenda 2022. Com a definição da prova do fazendeiro, a terceira roça da temporada está definida e queremos saber se Tiago merece mais uma chance no jogo!

+Como assistir A Fazenda 2022: opção 24 horas, online e de graça

Enquete A Fazenda 2022 quer saber se Tiago deve ficar ou sair do reality

 

Tiago Ramos compete agora na enquete A Fazenda 2022 oficial do R7.com para permanecer no jogo. Porém, o modelo quase escapou da roça desta semana.

A disputa entre os votos da sede estava acirrada, mas o peão estava atrás de Shayan nas indicações. Enquanto o brasiliense tinha 8 votos, o iraniano somava 9. No entanto, Iran Malfitano mudou o jogo completamente. Vencedor da prova do lampião desta semana, ele optou pela chama amarela. Como poder, seu voto valeu por dois.

Iran votou em Tiago, usando algumas atitudes do modelo que o ator considerou erradas no confinamento como justificativa. Assim, Tiago não empatou com Shayan e pulou para os 10 votos. Ele se tornou o mais votado da casa e foi levado ao banquinho de segundo roceiro.

Caso o voto de Iran não valesse por dois e a votação terminasse empatada, o fazendeiro Vini Buttel era quem decidiria o rumo do jogo. Por ter rivalidade com Shayan e mais proximidade com Tiago, é provável que neste cenário, Tiago tivesse se livrado da roça. Como isso não aconteceu, agora o participante depende do voto do público na enquete A Fazenda 2022 para permanecer na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Quem votou em Tiago na roça

Kerline Cardoso votou em Tiago Ramos

Pelé Milflows votou em Tiago Ramos

Shay votou em Tiago Ramos

Ruivinha de Marte votou em Tiago Ramos

Tati Xaqui votou em Tiago Ramos

Bárbara Borges votou em Tiago Ramos

Deborah Albuquerque votou em Tiago Ramos

Alex Gallete votou em Tiago Ramos

Iran Malfitano votou em Tiago (peso dois)

Demais votos

Lucas Santos votou em Shay

Rosiane Pinheiro votou em Shay

Thomaz Costa votou em Shay

Bia Miranda votou em Shay

Moranguinho votou em Shay

Tiago Ramos votou em Shay

Pétala Barreiros votou em Shay

Deolane Bezerra votou em Shay

André Marinho votou em Shay

Veja quais foram as justificativas para enviar Tiago para a enquete A Fazenda 2022 da roça da semana:

Tiago já bateu o sino duas vezes para desistir do reality show

Lutando para permanecer no jogo com a enquete A Fazenda 2022 da Record, Tiago Ramos já quase deixou o programa por vontade própria duas vezes. A primeira vez que o desejo de desistência chegou para o peão foi logo na primeira semana de reality.

Ele já estava abalado com a forma que alguns participantes o classificaram por relacionamento passados. Tudo piorou após a primeira festa da temporada, quando o confinado recebeu bronca de outros peões por infringir uma regra. Uma confusão começou e Tiago perdeu a paciência. Apesar de bater o sino, que indica a vontade de deixar o jogo, o participante não foi retirado do confinamento.

Um tempo depois, neste final de semana, Tiago novamente bateu o sino. A atitude foi tomada depois de mais uma festa do programa. O rapaz estava bêbado e se descontrolou depois de alguns acontecimentos da casa que o deixaram abalado. Ele tentou pular a cerca dos animais para ir embora.

O peão ficou “desaparecido” das câmeras 24 horas do Playplus por algumas horas, mas depois retornou. Ele revelou que teve atendimento médico, dormiu e que depois foi liberado para retornar para a sede.

Peão teve a maior porcentagem em roças até agora

Esta é a segunda roça de Tiago Ramos, que também foi o mais votado da sede na primeira berlinda da temporada e competiu pela permanência no jogo. Na ocasião, ele foi de longe o mais votado para ficar pelo público. Por enquanto, sua porcentagem é a maior de todos os participantes que já voltaram da roça até agora.

Na primeira berlinda, Tiago Ramos somou 57,08% dos votos do público para ficar. A segunda colocada, Deborah, ficou com 27,23%, e o eliminado Bruno Tálamo somou apenas 15,69%.

Na segunda roça da temporada, Tiago esteve fora da briga. Quem venceu a disputa foi Rosiane Pinheiro, que somou 38,69%. O segundo lugar ficou novamente com Deborah, que desta vez aumentou seu percentual para 32,30%. Quem saiu na segunda semana foi Ingrid, que somou apenas 29,01% dos votos.

Leia também

Quem ganha A Fazenda 2022? Taróloga diz que Tiago vai “enfiar os pés pelas mãos”