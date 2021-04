Enquete BBB 21: após a eliminação de Rodolffo, quem deve vencer?

Rodolffo não é mais um dos participantes do Big Brother Brasil a concorrer ao grande prêmio de R$ 1,5 milhão. O cantor sertanejo foi eliminado e agora restam dez participantes na disputa, sendo eles, seis do time pipoca e quatro do camarote. Quem deve vencer o programa agora? Vote na enquete BBB 21 opinando quem dos dez confinados que ainda estão no reality show merece ser campeão.

Após a saída de Rodolffo, o Top 10 do BBB21 foi formado

Quem merece vencer o Big Brother Brasil 2021?

Caio

Camilla de Lucas

Fiuk

Gilberto

João

Juliette

Pocah

Thaís

Viih Tube Vote

Eliminação de Rodolffo

O brother deixou o confinamento na noite de ontem, terça-feira (6), depois de disputar um paredão ao lado de Caio e Gilberto. O sertanejo teve mais voto que os adversários, 50,48% dos 416.934.323 votos computados na berlinda. Vote na enquete BBB 21 e nos diga quem você acha que deve vencer o reality show.

O fazendeiro ficou com a segunda posição da berlinda, somando 44,09%. O doutorando em economia assumiu a terceira posição da disputa pela permanência e correu pouco risco de sair, já que recebeu apenas 5,43% dos votos. Vote na enquete BBB 21 do DCI.

Quem já saiu do programa?

Rodolffo se tornou o nono eliminado da temporada. Apesar de estarmos no décimo paredão do BBB21, uma das berlinda da edição foi falsa, sendo assim, na semana do paredão fake, ninguém deixou a casa. Relembre os demais eliminados do Big Brother Brasil de 2021. Vote na enquete BBB 21!

Kerline – 83,50%

Arcrebiano – 64,89%

Nego Di – 98,76%

Karol Conká – 99,17%

Lumena – 61,31%

Projota – 91,89%

Carla Diaz – 44,46%

Sarah – 76.76%

Rodolffo – 50,48%

Enquete BBB 21 UOL atualizada

Na enquete do portal sobre quem deve vencer a edição de 2021 do reality show da TV Globo, Juliette e Gilberto aparecem como favoritos ao prêmio. A paraibana tem 47,88% dos mais de 8 mil votos na enquete, enquanto o pernambucano tem 21,24%. A terceira posição da enquete de favoritos no UOL, que até ontem (6) era de Rodolffo, agora passou para o amigo do cantor, Caio, que soma 7,20%.

