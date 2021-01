BBB21: conheça Thaís, participante do time ‘pipoca’

Thaís Braz, de 27 anos, é de Goiás entrou para o time ‘pipoca’ do BBB21, e como boa festeira, vai aproveitar ao máximo as festas do programa que estreia nesta segunda-feira (25). Conheça mais sobre a cirurgiã-dentista, que gosta de viver novas aventuras.

BBB21: quem é Thaís do BBB21

Embora seja formada em odontologia, Thaís revelou que os pais queriam uma vida diferente para ela. Criada para se casar aos 25 anos, ela foi na contramão do que a família queria, e se tornou cirurgiã-dentista, produtora, DJ e modelo aos 27, e agora, entrou para o BBB21.

A goiania gosta de viver novas experiências, e garante que vai se jogar no reality. “Penso fora da caixinha da minha família. Minha vontade é conhecer o mundo, viver experiências. A vida é muito linda e o mundo muito grande para me prender em alguma coisa. Gosto de criar, de viajar. Adoro me sentir viva! Me sinto viva tomando decisão, me arriscando.”

Mesmo colocando em prática sua formação em odontologia, ela não pretende seguir a profissão para sempre. “Gosto da sensação de devolver o sorriso da pessoa, mas não me vejo o resto da vida ali, sentada no consultório entre quatro paredes. Gosto muito das outras profissões em que me aventuro”, conta.

Thaís dentro do BBB21

Thaís destaca que está solteira, ou seja, o aplicativo de paquera no BBB21 vai ser uma ba pedida para a modelo. “Gosto de balada, se estou na balada, é a última da minha vida. Vivo muito. Quando estou triste, vou pra fossa, escuto sertanejo, vou pra sofrência”, contou ao Gshow.

Ela conta que tentou o BBB18, mas não se sentia preparada na época, agora, ela não vai deixar a chance de viver o BBB21 passar. “Não consegui passar o que eu sou, travei. Eu amadureci, vivi 10 anos em dois. Foi quando comecei a ter uma ação na minha vida, a trabalhar, ganhar meu dinheiro e a me entender mais”, conta. “Não vou perder essa chance. É a chance do dinheiro, quero sair da pindaíba. Vai ajudar muito a realizar meus sonhos, investir numa marca de biquíni e ajudar meus pais”, garantiu ela.