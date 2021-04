BBB21: Marina Ruy Barbosa vai se maquiar com Juliette após reality

Juliette já conquistou muita coisa desde que começou sua participação no BBB21. A sister quebrou recordes, conquistou o posto de mais seguida da casa e ganhou diversos elogios e mensagens de famosos, tudo isso antes mesmo de sair do programa.

Mesmo confinada no BBB21, Juliette já arranjou um trabalho de peso aqui fora, maquiar a atriz Marina Ruy Barbosa. Confira os detalhes:

Juliette do BBB21 vai trabalhar com Marina Ruy Barbosa?

Na tarde desta sexta-feira (9), Marina Ruy Barbosa foi até o Twitter para soltar um spoiler para os fãs e para quem acompanha a paraibana no reality show da TV Globo. “A Juliette ainda nem sabe, mas já combinei com o ADM que ela vai me maquiar quando sair do programa”, contou a atriz.

No tweet seguinte, Marina escreveu: “em algum momento, depende óbvio de como estiver a situação da pandemia, claro”.

Maquiadora é a participante com mais seguidores

Juliette é a participante do BBB21 com mais seguidores atualmente. Ela ultrapassou Viih Tube (18,6 milhões) que era a sister no primeiro lugar da lista e agora soma 19,7 milhões de fãs no Instagram.

Juliette quebrou um recorde e se igualou a outro neste tempo confinada no BBB21, o primeiro deles pertencia a Manu Gavassi e Rafa Kalimann: a sister se tornou a participante do Big Brother Brasil a conquistar o maior número de seguidores durante o confinamento do programa. O segundo recorde era da cantora e compositora estadunidense Billie Eilish: de foto mais rápida a atingir 1 milhão de likes no Instagram, 6 minutos.

Veja quem são os mais seguidos reality show no Instagram:

Juliette BBB21 – 19,7 milhões

– 19,7 milhões Viih Tube – 18,6 milhões

Pocah – 13,1 milhões

Lucas Penteado – 10 milhões

Camilla de Lucas – 8,7 milhões

Carla Diaz – 7,8 milhões

Sarah – 7,6 milhões

Gilberto – 7,2 milhões

Rodolffo – 6,3 milhões

Arcrebiano – 5,6 milhões

Projota – 3,8 milhões

João – 3,5 milhões

Caio – 3,3 milhões

Fiuk – 3,3 milhões

Thaís – 2,2 milhões

Nego Di – 1,7 milhões

Arthur – 1,5 milhão

Karol Conká – 1,5 milhão

Kerline – 1,1 milhão

Lumena – 351 mil

Veja também:

Arthur e Caio fazem aposta com prêmio do programa

Festa de ontem: Pocah pede voto do líder e Viih Tube provoca Juliette

Sarah corta cabelo e muda visual após reality; veja antes e depois