Como está a votação do BBB 21: veja a parcial da enquete

Porcentagem BBB 21 paredão – Na noite deste domingo (28), o nono paredão da edição foi formado, colocando Rodolffo, Sarah e Juliette na zona de risco. Thaís foi puxada para a berlinda por Sarah, a mais votada da casa, mas escapou ao vencer a prova bate e volta da semana. Quem vai sair do BBB 21 amanhã, terça-feira (30)? Consultamos a enquete “Quem deve sair” para te dar essa resposta, veja como está a votação do BBB 21 até agora de acordo com a parcial da enquete do Jornal DCI.

Enquete – Veja como está a votação do BBB 21

Segundo a parcial da enquete do Jornal DCI “Quem deve sair”, a disputa para ver quem sai do programa está entre Sarah e Rodolffo. Na consulta feita na enquete nesta manhã de segunda-feira (29), Sarah é a participante com mais chances de ser eliminada do reality show da Globo, a brasiliense está somando 50,43% dos votos totais da enquete até agora.

No entanto, Rodolffo, o segundo colocado da enquete, não está muito longe da porcentagem da colega de confinamento, e também está em perigo, o sertanejo está com 42,90% dos votos até o momento. Como está a votação do BBB 21 em relação a Juliette? A maquiadora está na terceira posição da parcial da enquete por enquanto, a paraibana soma apenas 6,67% dos votos e deve permanecer no confinamento programa.

Vote na enquete clicando aqui.

Como está a votação do BBB 21 – Saiba como votar no Gshow

Para ajudar a eliminar alguém do Big Brother Brasil é muito fácil, no entanto não dá para saber como anda a votação em tempo real, já que o portal não disponibiliza estimativas ou parciais. Para votar, primeiro entre no site oficial do reality show, no endereço https://gshow.globo.com/realities/bbb/ e se certifique se você está logado. Se ainda não tiver feito um cadastro no site, crie um login e senha usando o seu perfil do facebook ou conta google.

Após logar ou fazer um cadastro novo no Gshow, siga os seguintes passos: vá em ‘Paredão: vote para eliminar’, clique no nome e foto do participante que você quer fora do programa, confirme seu voto passando pela verificação de robôs, o captcha, e pronto! Agora é só repetir o processo quantas vezes quiser, lembre-se de como está a votação do BBB 21 até agora e certifique de que você está ajudando o seu participante favorito.

Como assistir a eliminação

Para assistir a eliminação do BBB 21 amanhã, as duas possibilidades gratuitas são: a primeira é a forma mais tradicional de assistir ao reality show, pela televisão, apenas conectando o canal Globo. Se preferir assistir pelo computador, celular ou tablet, é possível acompanhar gratuitamente pela Globoplay, é necessário apenas ter um cadastro na plataforma streaming e clicar na aba “Agora na TV”.

Veja também:

Fiuk chora depois de ir para edredom com Thaís

João é contratado por agência de Preta Gil