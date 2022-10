Enquete A Fazenda 2022: Rosiane Pinheiro deve sair?

Rosiane Pinheiro perdeu a prova do fazendeiro desta quarta-feira (5) e por isso compete na enquete A Fazenda 2022 contra seus colegas de confinamento. A peoa havia caído na berlinda desta semana por causa do Resta Um e competiu pelo chapéu de chefona da casa. Como não teve sorte na prova, agora dependerá do público para permanecer no jogo.

Enquete A Fazenda 2022 – Rosi merece ser eliminada?

 

Rosiane Pinheiro sobrou no Resta Um e está na roça

Rosiane Pinheiro está em sua segunda roça da temporada. A dançarina caiu na berlinda porque sobrou no Resta Um, assim como ocorreu na semana passada do reality show rural. A dinâmica foi iniciada por Deborah Albuquerque, que estava no terceiro banquinho de roceira por ser a puxada da baia da semana.

Os salvamentos seguiram sendo realizados um atrás do outro, até que chegou o final da dinâmica e Bia Miranda precisou escolher entre Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho, e Rosiane Pinheiro. A neta de Gretchen preferiu salvar a mulher fruta e por isso Rosiane acabou sendo a quarta participante na berlinda desta semana.

Como foi a última a cair na roça na noite de formação, ela teve o poder de decidir quem ficaria de fora e quem participaria da prova do fazendeiro desta semana. Sem demorar na escolha, ela optou por vetar Deborah Albuquerque.

A rivalidade entre a dupla não é novidade, essa é a segunda semana seguida em que Rosiane é a quarta roceira e é também a segunda semana em que Rosiane veta Débora da prova. Na semana passada, o mesmo aconteceu e quem acabou vencendo a disputa foi Vini Buttel.

Por enquanto, Rosiane apareceu em duas das três berlindas da décima quarta temporada do programa. Já Débora, esteve em todas as roças da edição.

Como Rosiane foi parar na briga por permanência da enquete A Fazenda 2022? Confira como foi o Resta Um desta semana:

Deborah Albuquerque salvou: Shayan

Shayan salvou: Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte salvou: Kerline Cardoso

Kerline salvou: Tati Zaqui

Tati Zaqui salvou: Pelé Milflows

Pelé salvou: Bárbara Borges

Bárbara Borges: André Marinho

André Marinho salvou: Iran Malfitano

Iran salvou: Thomaz Costa

Thomaz salvou: Lucas Santos

Lucas Santos salvou: Deolane Bezerra

Deolane salvou: Pétala Barreiros

Pétala salvou: Bia Miranda

Bia Miranda salvou: Moranguinho

Rosiane sobrou no Resta Um e perdeu a prova do fazendeiro, por isso está na enquete A Fazenda 2022:

Dançarina foi a mais votada em sua primeira berlinda

Esta é a segunda roça de Rosiane Pinheiro. Ela já esteve na enquete A Fazenda 2022 na semana passada, quando sobrou no Resta Um pela primeira vez e estreou na berlinda do programa. Nesta briga pela permanência, ela acabou como a mais votada da semana para ficar pelo público.

A dançarina brigou com Deborah Albuquerque pelo primeiro lugar da enquete A Fazenda 2022 oficial da Record TV e levou a melhor. Ela somou 38,69% da preferência dos fãs do reality show. Enquanto isso, Deborah assumiu o segundo lugar com 32,30%.

Quem se deu mal nesta briga foi Ingrid Ohara. A youtuber e apresentadora da MTV somou apenas 29,01% dos votos para ficar e acabou perdendo a disputa. Ela deixou o programa e perdeu a chance de levar R$ 1,5 milhão para casa.

Apesar de ser a mais votada da semana, Rosiane foi a segunda a retornar para a sede. Em A Fazenda, a ordem de quem volta para a sede primeiro não é determinada por sua colocação na votação popular. A produção e a apresentadora Adriane Galisteu ficam responsáveis pela por essa etapa.

Quando voltou da roça, Rosiane foi recebido por seus aliados da Deolândia, grupo que ganhou este apelido por ter como principal aliança – e também liderança – a advogada Deolane Bezerra.

