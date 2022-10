Enquete A Fazenda 2022: Deborah Albuquerque deve ser sair?

Deborah Albuquerque não pôde participar da prova do fazendeiro desta semana, por isso ela foi direto para a roça. A ruiva aparece pela terceira semana consecutiva na enquete A Fazenda 2022, pois não tem conseguido escapar da berlinda. Ela compete contra outros dois participantes do reality show rural e busca conquistar o prêmio de R$ 1,5 milhão. Deborah merece ficar? Opine!

Enquete A Fazenda 2022

 

Deborah caiu em enquete A Fazenda 2022 por conta de poder de chama

Deborah está competindo na enquete A Fazenda 2022 porque caiu na terceira roça da temporada. Ela quase conseguiu escapar, mas teve o azar de ser o alvo de André Marinho, que estava com uma das chamas do lampião do poder em mãos.

A peoa estava na sede, mas foi enviada para a baia quando o cantor usou o poder de trocar um peão da baia por um da casa de A Fazenda 2022. Ele tirou Bárbara Borges e Deborah assumiu seu lugar. Assim, quando Tiago Ramos foi o peão mais votado da sede, ele escolheu puxar Deborah para o banquinho de terceira roceira da semana.

Além de Deborah, ele tinha como opção Kerline Cardoso, Bia Miranda e Pétala Barreiros, que também estavam na baia esta semana. Após ser puxada, Deborah deu início ao Resta Um. Ela optou por salvar Shayan. No final da dinâmica, quem sobrou foi Rosiane Pinheiro.

Assim como na semana passada, Rosiane Pinheiro teve o poder de vetar alguém da prova do fazendeiro por ser a participante que sobrou no Resta Um. Pela segunda vez, ela escolheu vetar Deborah. Por isso, a esposa do médico Bruno Salomão perdeu a chance de brigar pelo chapéu de fazendeiro e foi direto para a votação popular. Na enquete A Fazenda 2022 do R7.com, o público vai decidir se a vice-campeã do Power Couple merece continuar no jogo ou não.

Deborah esteve em todas as berlindas até agora

Deborah já participou de todas as roças da temporada. Na primeira semana de programa, ela foi parar na briga por permanência ao ser indicada pelo fazendeiro Lucas Santos. A dupla bateu boca durante a formação de berlinda e a ruiva acusou o ator de indicá-la para agradar Deolane Bezerra, sua rival no jogo.

A peoa pôde participar da prova do fazendeiro, pois Shayan vetou Tiago Ramos. Mas como ela perdeu a disputa pelo chapéu para o iraniano, Deborah não escapou da enquete A Fazenda 2022 oficial da Record. Ela foi a segunda mais votada da semana e conseguiu se manter no jogo.

Na semana seguinte, ela foi a peoa mais votada da casa e por isso acabou novamente na roça. Desta vez, ela não teve chance de escapar, pois foi vetada por Rosiane Pinheiro. Na votação popular, ela foi novamente a segunda mais votada e conseguiu continuar na briga pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Agora, na terceira roça, ela acabou na disputa por permanência ao ser puxada da baia por Tiago Ramos e novamente foi vetada por Rosiane Pinheiro. Por isso, compete atualmente na enquete A Fazenda 2022 para tentar continuar no jogo.

O primeiro retorno de Deborah Albuquerque causou um momento marcante no reality, como Deolane se jogando no chão após conferir a vitória da rival. Veja como foi:

Deborah assume vice-liderança de votação sobre peão favorito no UOL

Deborah está em segundo lugar na parcial “quem é o peão favorito do jogo” do portal UOL. A enquete A Fazenda 2022 foi publicada logo após a eliminação de Ingrid Ohara na semana passada e segue até o momento ativa.

Na votação, que soma mais de 5700 votos até o momento, Deborah aparece na vice-liderança com 20,46% do favoritismo. Quem fica em primeiro é Vini Buttel, que soma até então 30,17% dos votos e detém a coroa. A dupla é seguida por Deolane Bezerra, que tem até agora 12,35% dos votos na terceira colocação.

Em quarto está Tiago Ramos, com 10,24% da preferência do público. Fechando o Top 5 aparece a atriz e ex-paquita Bárbara Borges, que contabiliza 5,97% dos votos na parcial.

