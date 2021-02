BBB21: saiba que horas começa o reality show hoje (19/2)

Sextou! A semana está chegando ao fim e hoje, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021, o programa do BBB21 começará às 22h45, segundo a programação oficial da TV Globo. A edição mostrará a madrugada pós prova do líder, as primeiras horas de Sarah como a nova rainha da casa e os principais acontecimentos do dia. Além disso, tem disputa e possivelmente uma festança. Confira o que mais vai rolar na edição da noite desta sexta.

Tem festa hoje no Big Brother?

Com exceção da festa do líder, que sempre acontece nas quartas-feiras, as comemorações do BBB21 podem variar e acontecer na sexta-feira ou sábado. Essa decisão fica a cargo da produção.

O apresentador Tiago Leifert não confirmou no programa de quinta (18) se a festa deste fim de semana começará na noite de sexta, hoje (19), e seguirá pela madrugada de sábado, ou se terá início apenas na noite de sábado (20) e continuará na madrugada de domingo (21).

Leia também: Arthur desmaia de dor e vai parar em hospital após prova

Prova do anjo BBB21

Hoje é dia de disputa por imunidade, no programa desta sexta (19) o programa exibirá a prova do anjo, no entanto a disputa não acontecerá ao vivo, como é com a prova do líder. As disputas do anjo são realizadas sempre na parte da tarde de sexta ou sábado e então é transmitida de forma editada na edição da noite.

Apesar de ainda não fazer nenhuma afirmação sobre o dia da festa, Leifert confirmou no programa de ontem (18) que a prova do anjo acontecerá nesta sexta (19).

BBB21 – Como assistir?

Para assistir a edição ao vivo desta sexta é necessário sintonizar no canal Globo a partir das 22h45, mas também é possível acompanhar o programa pela plataforma streaming da emissora, o Globoplay, que exibe gratuitamente os programas diários na aba “Agora na TV”.

Já para assistir a prova do anjo ao vivo e não editada durante o programa de hoje, é necessário ter assinatura do pay per view do BBB21.

