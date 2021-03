BBB 21: festa tem briga de Carla e Arthur, saudade e incentivo a ficada

A festa do líder desta semana foi em homenagem a liderança de Fiuk no BBB 21. Os brothers deram início a festança na noite de quarta-feira (17) e continuaram se divertindo na madrugada desta quinta-feira (18). O tema da comemoração foi Drift, modalidade automobilística que o brother pratica há anos.

O cardápio da comemoração contou com comida brasileira e armênia. A festa BBB 21 também contou com um palco com microfone, bateria e violão, e começou com a música “Amor da Minha vida”, de Fiuk, na playlist. Veja o resumo da festa:

Festa BBB 21 ontem

Arthur está com saudades de seu melhor amigo do confinamento, Projota. Um pouco alterado pela bebida, o brother deitou no chão da sala, ao lado de um cachorro de cerâmica da decoração da casa para conversar, o instrutor de crossfit apelidou o objeto de Projota.

No Twitter, o cantor recém eliminado do BBB 21 comentou sobre o momento e compartilhou um vídeo que compilava a “conversa” de Arthur com o cachorro Projota.

Carla Diaz e Arthur brigaram

E como não é novidade para o casal, Arthur e Carla Diaz tiveram uma briga. A discussão começou com a atriz perguntando para o brother do BBB 21 se eles estavam bem. “Por mim tá e você?”, disse o brother. A sister respondeu que não e disse que o crossfiteiro não está olhando em sua cara. “Você trata todo mundo normal”, disse Carla.

A discussão depois passou para o quarto, a briga foi longa e ambos ficaram irritados. A atriz disse que não estava cobrando nada sério com o brother do BBB 21, que só queria beijar e curtir com Arthur, além disso, ficou irritada por o capixaba ainda citar e ficar abalado com a eliminação de Projota, Carla pediu para namorado “trocar a página”.

Depois da discussão, o casal se separou na festa, Carla ficou chorando no quarto colorido e desabafou com colegas do BBB 21 sobre o assunto. Na área externa, Arthur também chorou e disse estar se sentindo sozinho e sem aliados.

Sarah incentivou Juliette a ficar com Fiuk

Sarah incentivou Juliette a ficar com Fiuk na festa do BBB 21, mas a maquiadora não quis por respeito a Thaís, que tem um vai e vem com o brother no confinamento. “É o seguinte, não tenho coragem. Se eu ficasse com ele seria mais tesão, a menina gosta dele, é diferente”, disse a paraibana.

“Só o Brasil tá vendo, ela não precisa saber”, disse Sarah, por conta de Thaís estar dormindo. “Ela é minha amiga”, comentou Juliette.

