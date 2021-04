BBB21: veja em quem cada brother irá votar no paredão desta semana

A formação de berlinda de hoje, domingo (4/4), está se aproximando e alguns participantes do BBB21 já sabem em quem votar. O que ninguém na casa sabe é que hoje a formação de paredão contará com duas votações, uma fechada e uma aberta. Com isso, os planos dos brothers podem acabar mudando no meio do caminho. Confira quem vai votar em quem até agora:

Quem vai votar em quem no paredão hoje 4/4

Nem todos os confinados já revelaram seus votos desta noite, mas alguns já deixaram seus posicionamentos bem claros, inclusive a líder da semana, Viih Tube, que contou para Fiuk e Thaís quem está em sua mira para a berlinda da semana.

Gilberto: o pernambucano vai voltar a votar em Rodolffo. Quando o brother foi líder, indicou o cantor sertanejo ao paredão, o que começou uma confusão entre eles na casa. O doutorando disse que sua opção de voto era “óbvia” quando conversou com Juliette sobre o assunto no BBB21, mas também disse que terá mais de uma opção de “reserva”.

Juliette: a maquiadora ainda não se decidiu 100% sobre em que irá nesta berlinda do BBB21. Em papo com Gilberto na sala do reality show, a sister refletiu que seria a única do confinamento a votar em Arthur, então pode ser que a paraibana mude seu voto para outro participante com mais chances de ir para a berlinda e livrá-la do paredão, já que provavelmente terá vários votos.

Arthur: o brother quer votar em Juliette e já revelou a informação para alguns colegas de confinamento. Na segunda liderança do instrutor de crossfit, o capixaba indicou Juliette, mas a sister do BBB21 retornou do paredão. Se a advogada acabar imunizada pelo anjo, Arthur disse que votará em Fiuk.

João e Camilla: a dupla até o momento irá votar em Rodolffo. O sertanejo já foi uma opção de voto para a carioca e o mineiro em outra berlinda e agora chateou o professor de geografia ao comparar o cabelo do brother com a peruca do monstro da semana, o que piorou a relação entre os três.

Rodolffo: o cantor está entre Gilberto e Juliette. Como Rodolffo sabe que Viih Tube quer colocar o doutorando em economia no paredão, afirmou que “terá que ir” em Juliette caso isso aconteça.

Viih Tube: a líder da semana já falou sobre suas opções de voto. A youtuber disse que vai votar em Gilberto se o brother não acabar imunizado por conta do colar de imunidade do anjo.

Como assistir a formação de paredão do BBB21?

Você pode assistir a noite de votação de forma gratuita ou paga, como preferir. Confira como você consegue ter acesso a cada uma das opções.

Para assistir o BBB21 grátis:

Você pode acompanhar o programa de forma gratuita pela televisão. É apenas necessário ter uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros.

pela televisão. É apenas necessário ter uma televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Se preferir ver pelo computador, celular ou tablet, é possível assistir a formação de paredão do programa ao vivo de hoje (4) pela Globoplay. Você só precisa de um cadastro na plataforma, clique em “Agora na TV” e procure pela aba “gratuitos”.

Para quem paga pelo conteúdo do BBB21:

Quem tem acesso ao pay per view pode acompanhar a votação do paredão em diferentes câmeras e ficar de olho na casa durante os intervalos do programa ao vivo. Você pode ter acesso a tudo isso assinando o pay per view da Globoplay.

Ou pode assinar um pacote do pay per view do BBB21 pela empresa que presta o serviço da sua TV por assinatura.

