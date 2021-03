BBB21: veja como foi a entrevista de Ana Maria Braga com Lumena

Na manhã desta quarta-feira (3), Lumena, a quinta eliminada do BBB21, foi entrevistada por Ana Maria Braga no programa Mais Você. O café da manhã com a apresentadora acontece com todos os participantes do reality show no dia seguinte ao paredão da semana.

Na entrevista, a apresentadora questionou a baiana sobre algumas atitudes que teve na casa, a aliança com Karol Conká, a forma que tratou Lucas e os debates que levou para o BBB21. A ex-sister repercutiu sua participação no programa e falou sobre o papo que o Mais Você teve com a ativista e empresária Luana Génot sobre branquitude.

BBB21 – Lumena no Mais Você

Ana Maria Braga questionou a psicóloga sobre a eliminação. “A sensação que eu tive é que você não esperava. Você tinha esperança que não era você?”, perguntou a apresentadora. “Eu tive muito apoio, o que me deu a esperança, mas no fundo já estava elaborando o sentimento de uma possível eliminação. Com muita consciência da minha entrega, já estava me preparando psicologicamente”, respondeu Lumena.

A ex-sister do BBB21 falou sobre o discurso que Tiago Leifert usou para anunciar a saída da baiana do reality show: “quando o Tiago faz uma analogia com a dança, ele é certeiro, porque dança é a minha principal forma de comunicação desde pequena. Lá fiz danças estranhas, agora quero voltar a dançar como gosto de dançar, com afetividade, leveza”.

“A que você atribui a sua saída agora. Como você enxerga isso, por que saiu?”, questionou Ana Maria. “Acho que me perdi no meu propósito inicial por conta de escolhas lá dentro. Lá dentro a gente vai tentando se apegar para dar sentido as coisas. Lá é muito intenso e lá fiz alianças com pessoas, enfim escolhas, que em um momento me organizavam e ás vezes me desorganizavam. E minha parte jogadora ficou em segundo plano”, respondeu a recém eliminada do BBB21.

“Você tinha uma estratégia da alegria”, afirmou a apresentador do Mais Você. “Eu não ia para o big dos bigs para causar treta não, mas enfim, meu propósito era dançar leve, compartilhar minha cultura, minha baianidade, que me orgulho muito”, lamentou Lumena.

Lumena explicou desconforto com desfile

A apresentadora da TV Globo lembrou do primeiro desentendimento que Lumena se envolveu na casa, o desfile que Caio, Fiuk, Rodolffo e mais alguns brothers fizeram após uma ação patrocinada por uma marca de maquiagem. “Você entrou lá e começou a causar no terceiro dia. Como você enxerga isso hoje? Entendo seu posicionamento, mas ali não era uma brincadeira mesmo?”, questionou Ana Maria Braga.

“Conhecer todo o elenco do BBB21 foi uma experiência, foram selecionadas muitas pessoas com muita humanidade, pessoas que querem mudar o mundo. Lá realmente isso aqui pode se tornar uma grande questão, na minha história de vida precisei lapidar muitas coisas e nominar de fato o que seria. As vezes as pessoas brincavam comigo com a minha cor, o meu cabelo e eu fui aprendendo que podia ter outros nomes aquelas brincadeiras. Naquele momento me veio como um toque, que aquela brincadeira podia estar sendo interpretada de outras formas”, explicou a psicóloga.

Lumena sobre branquitude no BBB21 e Carla Diaz

Ana Maria Braga questionou a baiana sobre a relação conturbada que teve com Carla Diaz no confinamento. A apresentadora também mostrou trechos de um papo que teve com Luana Génot, fundadora do Instituto Identidades do Brasil, sobre branquitude, assunto levantado por Lumena no confinamento.

“A gente tá aproveitando sua vinda porque acho que essa coisa de preconceito, separatismo em questão de raças, cores, acho que a gente, o brasileiro em geral que não sofre a discriminação, é muito mal informado. Estou tendo aulas aqui todos os dias, a gente tem muito que aprender ainda, a forma de tratar o tema do racismo”, avaliou Ana Maria. “Branquitude vem do branco como centro de tudo. As oportunidades ainda são destinadas para pessoas brancas. O branco tem detido a oportunidade e o poder”, explicou Luana Génot em vídeo.

Lumena então comentou sobre suas ações em relação a Carla Diaz. “Meu sentimento tem a ver sim com a minha jornada com a Carla, não consegui lidar totalmente. Lá a gente analisa os processos por categoria, não consigo me ausentar com o que tem a ver com a minha vida”, disse a ex-sister do BBB21, que continuou: “fui uma menina negra que cresceu com pouquíssimas referências negras no entretenimento brasileiro. Eu não me via. Isso foi algo que comecei a me debruçar primeiro teoricamente e lá a gente começa a se ler no jogo, estratégias de aliança, como cada um se molda. E em determinado momento me vi tendo que analisar a jornada dela [Carla] a partir dessa perspectiva dos debates sociais”.

Lumena trazendo à tona um tema importante no #MaisVocê: a luta contra o racismo. pic.twitter.com/yiItwQlxvQ — Globo em 🏠 (@RedeGlobo) March 3, 2021

Karol e Lumena amigas no BBB21

“Claro que não dá para saber, mas você acha que o jogo poderia muito diferente se você não tivesse formado uma aliança tão forte com ela [Karol Conká]?”, quis saber a apresentador do Mais Você. “Claro, essa edição especificamente teve características muito emblemáticas. Lá tive que competir com artistas que eu admirava aqui fora, como a Karol, e lidar com esse cálculo foi um pouco complexo para mim, do tipo criticar quando deveria criticar, não passar pano nas horas que não deveria passar”, respondeu Lumena.

“Teve erros explícitos que reverberaram na eliminação dela, esse momento precisei reconhecer obviamente”, completou a ex-participante do BBB21 sobre sua amizade com Karol Conká no confinamento.

Lumena falou sobre como tratou Lucas

Ana Maria relembrou momentos em que Lumena e os aliados de jogo destrataram Lucas Penteado, que depois acabou abandonando o BBB21: “vocês trataram o Lucas muito mal, gerou uma revolta muito grande aqui fora”.

“Minha jornada com o Lucas transcende o reality. Nossa primeira identificação foi a religiosa, realmente os primeiros dias foram de muita entrega. As festas associadas a bebida reverberavam nos nossos comportamentos e no dele de forma específica. E quando eu via ele acionar um modo muito estanho comigo, acho que fui tentando me defender”, explicou a ex-sister do BBB21.

A quinta eliminada do BBB21 também disse: “em momento nenhum quis tirar o Lucas do jogo, todas as minhas entregas para ele foram tão sinceras e reais que o próprio Gil me chamou atenção. Caiu em mim que eu estava me anulando pela jornada de um homem, isso me ligou algo muito profundo”. “O que ele me oferecia era só dor. Eu precisava me defender desse sentimento de anulação, foi um misto de coisas”, completou.

"A minha jornada com o Lu (Lucas Penteado) é de muita coisa, coisas que transcendem o próprio reality" 🗨️ No #CaféComEliminado, @LumenaAleluia explica sua relação com o brother no #BBB21 ☕️⬇️ #MaisVocê pic.twitter.com/MLAjfVx7hf — Mais Você (@MaisVoce) March 3, 2021

Cílios de Lumena do BBB21

A baiana apareceu na entrevista do Mais Você sem os cílios postiços, que foram tão citados pelo público quando a ex-sister vinha a tona. E como a internet não perdoa, a falta dos cílios também foi assunto nas redes sociais durante a entrevista da ex-participante no programa de Ana Maria Braga.

