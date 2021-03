Festa de ontem BBB21: discussão, revolta, selinho triplo e decepção

A festa de ontem do BBB21 foi recheada de acontecimentos e marcada por um super show de Dennis DJ. Apesar de muita música animada e comida de sobra, os brothers não ficaram apenas se divertindo, rolou discussão entre Fiuk e Camilla de Lucas, Arthur revoltado com o filho de Fábio Jr, um selinho triplo e mais. Confira como foi no resumo da festa:

Festa de ontem BBB21 – Dennis DJ

A comemoração contou com uma atração especial, Dennis Dj, que tem muitos hits no mundo do funk. Um dos momentos da apresentação do produtor divertiu a internet: os brothers confundiram o remix de Dennis com o toque do big fone. Muitos deixaram o show e correram para atender o telefone.

Camilla de Lucas e Fiuk discutiram

A influenciadora digital e Fiuk acabaram se desentendendo na festa de ontem do BBB21, a dupla conversava sobre jogo e os colegas de confinamento quando o cantor acusou: “eu acho que você tem medo de se posicionar aqui”. “O que? Você está aqui há 60 dias? Então você não me conhece”, rebateu a carioca.

“”Por que você não falou alguém que não gosta?”, perguntou Fiuk. “Porque eu não eu quero, porque é mais legal as pessoas não saberem”, respondeu a sister “E você acha que as pessoas não sabem?”, questionou o filho de Fábio Jr. Camilla disse que as pessoas com que não se dá bem no confinamento sabem que não tem o afeto da influenciadora, mas que o resto da casa não precisa saber. “Não sou obrigada a sair por aí falando quem eu gosto e quem não gosto, mas você dizer que eu nunca me posiciono é você não me conhecer em 60 dias”, completou durante o papo na festa de ontem do BBB21“.

A dupla partiu para a sala do confinamento e continuou debatendo. A influenciadora disse que o brother disse que ela estava em cima do muro e não gostou de como ele a colocou na parede. Fiuk discordou da visão da colega de confinamento e comentou que só queria uma opinião da carioca. Enquanto a discussão continuava durante a festa de ontem do BBB21, Camilla disse que Fiuk a magoou.

Arthur se revoltou com Fiuk

Caio fez uma fofoca para Arthur sobre Fiuk na festa de ontem do BBB21, o fazendeiro contou sobre uma conversa com o cantor em que o artista disse não saber se as intenções de Arthur ao colocá-lo no vip eram sinceras ou jogo, porque perdeu Projota e uma semana depois Carla Diaz.

“Falei para ele: ‘meu, o cara fez de coração'”, disse o goiano. “Já falei, já fiz o que tinha que fazer, agora fo**-**, se achar, semana que vem vota em mim, pronto, estou de saco cheio já”, disparou o líder da semana do BBB21 reclamando.

Selinho triplo na festa de ontem do BBB21

Gilberto e Sarah curtiam a comemoração ao som de “Dança Kuduro” quando foram abordados por Fiuk: “aí, um selinho de amigos vai”. O trio então não perdeu tempo e deu um rápido beijo triplo. Gilberto comemorou: “aí Brasil”.

Juliette se decepcionou com Gilberto

Durante a festa de ontem do BBB21, Juliette falou com João sobre uma conversa que teve com Gilberto sobre os vetos do brother caso precisasse tirar colegas da prova do líder desta semana. “perguntei para ele no quarto: ‘tu me vetaria?’ Ele fez: ‘não, primeiro era o Rodolffo’. Aí eu disse: ‘e se fosse dois?’ Ele respondeu: ‘talvez’. Eu me decepcionei”, revelou a paraibana.

“Mas você se iludiu então”, avaliou o brother durante o papo na festa de ontem do BBB21. “É porque eu tenho o hábito de confiar de que a relação é maior que o jogo”, respondeu a confinada. “Mas aqui não”, respondeu o professor de geografia.

