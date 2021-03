BBB 21 tem 14 participantes; veja como serão as próximas semanas

O BBB 21 entrou em seu segundo mês no ar, o reality show estreou no fim do mês de janeiro e ainda tem muita coisa pela frente, já que a temporada terá 100 dias no total. Depois de cinco eliminações e uma desistência, o programa ainda conta com muita gente na casa e muita emoção para rolar. Com curiosidade sobre o que vem aí no Big Brother? Confira quais serão os próximos acontecimentos no confinamento:

Quando vai ter paredão falso no BBB 21?

O paredão falso será formado nesta semana e terá seu resultado na próxima terça-feira (9). Boninho já havia anunciado para o público que o paredão falso do BBB 21 seria o sexto da edição, com isso, todo mundo já aguarda pelo momento com ansiedade.

O apresentador Tiago Leifert ainda não comentou quantos participantes serão emparedados nesta semana e qual será a recompensa para quem “vencer” o paredão falso do BBB 21. É provável que a dinâmica da semana e explicação de como a berlinda fake será formada no domingo (7) seja explicada amanhã, quinta-feira (4), dia que geralmente o apresentador revela a dinâmica da semana para o público.

Última eliminação do BBB 21

Lumena foi a quinta eliminada do BBB 21, a agora ex-sister recebeu 61,31% dos votos em um paredão que disputou contra Projota e Arthur. Até o momento a baiana cedeu entrevistas ao Rede BBB e ao programa Mais Você. A psicóloga ainda terá agenda no Canal Multishow para participar do programa “A Eliminação“.

Prova do líder

A nova prova do líder do BBB 21 acontecerá amanhã. Nesta quinta-feira (4) será realizada a sexta prova do líder da temporada, a partir das 23h00, segundo a programação oficial da TV Globo. Os participantes que ganharam a liderança até agora no reality show foram: Nego Di, Arthur, Karol Conká, Sarah e João.

Prova do anjo

No fim da semana é realiza a disputa pelo anjo. Caio ganhou a disputa três semanas seguidas, será que o brother terá sorte de novo? Como na semana passada o anjo foi autoimune, é provável que nesta semana a imunidade deverá ser dada a algum colega pelo vencedor da prova do BBB 21.

Além de poder imunizar um amigo do confinamento, o ganhador da prova receberá a tarefa de escolher os dois castigados do monstro desta semana. No domingo acontecerá o almoço do anjo, momento especial em que o vencedor da disputa verá um vídeo da família e levará dois participantes do BBB 21 para uma refeição especial.

Quem merece vencer o BBB 21?

Quantos participantes o programa ainda tem? Após cinco brothers serem eliminados, Kerline, Arcrebiano, Nego Di, Karol Conká e Lumena, e um ter desistido, Lucas Penteado, o reality show conta com 14 participantes no total no momento. Na próxima terça nos despediremos de mais um confinado, quem merece chegar até a final do programa e vencer? Ainda há muito jogo pela frente.

