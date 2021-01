Nesta quinta-feira (28), durante o programa ao vivo do Big Brother Brasil 2021, será realizada a primeira Prova do Líder da temporada. A prova desta noite decidirá quem levará as regalias de ser líder no programa, no entanto, Tiago Leifert não revelou na quarta-feira (27) se os brothers que estão imunizados também participarão da prova ou se automaticamente já estarão fora da disputa. Vote na enquete BBB21 e conte para o Jornal DCI quem você queria que fosse o líder nesta primeira semana de reality show.

Enquete BBB21: quem deve ser o primeiro líder? Carla Diaz

Karol Conka

Caio

Camilla de Lucas

João Luiz

Arcrebiano

Nego Di

Kerline

Rodolffo

Gilberto

Pocah

Thais

Sarah Vote

Enquete BBB 21: quem você quer ver com a liderança?

A segunda prova da edição, primeira de liderança, será realizada na noite desta quinta-feira (28) durante o programa ao vivo apresentado por Tiago Leifert. A produção do reality ainda não soltou nenhuma informação de como será a prova e se ela será realizada por todos os participantes da edição.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Carla Diaz

A atriz tem 30 anos e já atuou na Globo, Record e SBT. Ela deve ser a primeira líder do reality? Vote na enquete BBB 21 e conte para o Jornal DCI sua opinião.

Karol Conká

A cantora de 34 anos é do grupo camarote e ao lado de Arcrebiano foi eliminada da primeira prova da edição, que valia imunidade, ao se desequilibrar da plataforma em que a dupla devia ficar.

Caio

Caio é do time dos anônimos, é fazendeiro, tem 32 anos e pai de duas filhas. Recentemente o brother se envolveu em uma confusão na casa e pode ser alvo de voto.

Camilla de Lucas

A carioca ficou famosa na internet e começou a bombar em 2020, ela já tem mais de 3 milhões de seguidores no Instagram e mais de 2 milhões no TikTok. Vote na enquete BBB21.

João Luiz – Enquete BBB21

Natural de Minas Gerais, o professor de geografia tem 24 anos. O brother acabou causando polêmica antes do início do programa ao ter tweets criticando alguns artistas divulgados. A conta do Twitter do participante acabou sendo derrubada.

Arcrebiano – Enquete BBB21

Arcrebiano é modelo, tem 29 anos e é de Vila Velha, Espírito Santo.

Nego Di

Nego Di é humorista, youtuber e integrante do programa Pretinho Básico (Rádio Atlântida). O brother protagonizou a primeira briga da temporada.

Leia também: Lucas e Nego Di brigam sobre voto em mulheres

Kerline

Kerline é de Fortaleza, tem 28 anos e trabalha como modelo e influenciadora digital, mas é do time dos anônimos. Vote na enquete BBB 21.

Enquete BBB21 – Rodolffo

Do time de famosos, Rodolffo é cantor sertanejo e já foi casado com Rafa Kalimann, que participou do reality em 2020. Na estreia do programa, o cantor foi “shippado” com Caio.

Gilberto

Doutorando em economia, o participante do grupo pipoca é de Pernambuco e já conquistou muita gente com seu jeito animado. Vote na enquete BBB21.

Leia também: 6 momentos provam que Gilberto é o mais engraçado do rolê

Pocah – BBB21

A MC nasceu no Rio de Janeiro, tem 26 anos, é casada e mãe de uma menina. Do time dos famosos, ela é dona do hit “Não sou obrigada”.

Thais – Enquete BBB21

Thais é cirurgiã dentista e tem 27 anos. Na estreia do programa ela virou meme ao ser comparada com Demi Lovato no filme Camp Rock.

Sarah

Sarah é de Brasília, consultora de marketing digital, tem 29 anos e já morou nos Estados Unidos.

Brothers que até o momento estão imunizados

Votados pelo público, Arthur, Juliette, Lumena, Fiuk, Projota e Viih Tube estão imunes nesta primeira semana do reality. Eles terão que em conjunto escolher um participante para ir direto para a berlinda.

Tiago Leifert não informou se os seis participarão da Prova do Líder ou se estarão fora da disputa por já estarem imunizados. Vote na enquete BBB21.

Enquete BBB21 – Lucas Penteado

Lucas não foi um dos mais votados pelo público, mas venceu a primeira prova da edição, ao lado de Nego Di, e conseguiu a imunidade. Parceiro do ator na prova, Nego Di não está imune pois ao disputar a sorte com Lucas, acabou perdendo e invés da imunidade, recebeu um videogame.

Veja também:

Briga, choro e revelações: como foi a primeira festa da edição

Irmã de Fiuk fala de Juliette e revela como conquistar o cantor

Entenda porque Nego do Borel teve passaporte e dinheiro apreendido

Fiuk revela que sofreu com bullying na infância: ‘fui internado’