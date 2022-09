Enquete A Fazenda 2022: quem deve ganhar a edição?

Os peões e peoas do reality rural da Record TV já foram anunciados e agora queremos saber: quem vai ganhar? Vote na Enquete A Fazenda 2022 e escolha seu participante favorito.

O reality show ficará cerca de 3 meses no ar, então muito pode acontecer. Ao longo do programa, os confinados participarão de provas, dinâmicas, votações e muito mais. As eliminações serão semanais e realizadas nas quintas-feiras.

Na grande e aguardada final da temporada, o vencedor levará para casa R$ 1,5 milhão.

Enquete A Fazenda 2022

Participe da votação da enquete A Fazenda 2022:

Quem ganha A Fazenda 2022? Deolane Bezerra

Alex Gallete

André Marinho

Bárbara Borges

Bruno Tálamo

Deborah Albuquerque

Ellen Cardoso

Ingrid Ohara

Iran Malfitano

Kerline Cardoso

Lucas Santos

Pelé Milflows

Pétala Barreiros

Rosiane Pinheiro

Anny Bergatin

Shayan Haghbin

Tati Zaqui

Thomaz Costa

Tiago Ramos

Vini Buttel Vote

Deolane Bezerra é quem deve ganhar A Fazenda 2022?

Deolane é uma das grandes favoritas da edição. Como a influenciadora digital e advogada de 34 anos é um fenômeno nas redes sociais e tem mais de 20 milhões de fãs apenas no Instagram, há quem diga que ela é quem deve ganhar A Fazenda 2022. A famosa é conhecida por seu trabalho na internet e também ficou sob os holofotes quando perdeu o noivo, MC Kevin, em maio de 2021, quando o cantor caiu de um prédio.

Três meses é bastante tempo para manter o favoritismo vivo, mas Jojo Todynho conseguiu o feito em 2020. O mesmo não aconteceu com Tati Quebra Barraco no ano passado, que entrou como uma das favoritas, mas não caiu nas graças do público. Nos conte sua opinião nos comentários!

Alex Gallete – Enquete A Fazenda 2022

Alex Gallete tem 33 anos, é natural de São Paulo e conhecido por ser ator e apresentador. Além disso, ele é influenciador digital e soma mais de 600 mil fãs nas redes sociais. Alex é quem deve ganhar A Fazenda 2022? O programa da Record não é o primeiro reality show famoso, que participou do “A Casa”, em 2017, também na emissora de Edir Macedo. O comando do programa era de Marcos Mion.

André Marinho

André Marinho é casado com Drika Marinho, dançarina que foi participante da edição de 2019 do reality show rural. O carioca de 43 anos de idade é cantor e fez parte do grupo Broz, que não está mais em atividade. André também esteve no Power Couple 4, que na época era comandado por Gugu Liberato – que faleceu em dezembro de 2019. Ele participou da competição ao lado da esposa e depois também se tornou jurado do Canta Comigo, outra atração da Record.

No Instagram, ele tem 281 mil seguidores. André Marinho é quem deve ganhar A Fazenda 2022? Vote e opine!

Bárbara Borges – Enquete A Fazenda 2022

Bárbara Borges tem 43 anos, é natural do Rio de Janeiro e fez fama ao ser uma das paquitas de Xuxa Meneghel e depois ingressar na carreira de atriz. Entre os trabalhos mais famosos da loira, estão produções em que ela deu às caras na TV Globo, como Malhação (2003), Senhora do Destino (2004 – 2005), Pé na Jaca (2007) e Duas Caras (2007 – 2008), entre outras.

Em 2009, ela migrou para a Record em que trabalhou em três novelas: Bela, a Feia (2009), Balacobaco (2012 – 2013) e Jesus (2018).

Bruno Tálamo compete para ver quem deve ganhar A Fazenda 2022

Bruno Tálamo é um nome conhecido por quem gosta de acompanhar o mundo das fofocas. O paulista de 33 anos faz parte do quadro de jornalistas do programa A Tarde É Sua, comandado por Sônia Abrão na Rede TV. No Instagram, o competidor tem 131 mil seguidores.

Ele é quem deve vencer A Fazenda 2022? Conte para o DCI nos comentários.

Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque é um dos nomes da edição que pode surpreender. A famosa participou do Power Couple 5, em 2021, e chegou na grande final do programa ao lado do marido, o médico Bruno Salomão. Ela causou intrigas, polêmicas, inimizades e muito mais no confinamento da competição de casais e tem chance de repetir a dose em A Fazenda 14.

Com 37 anos, a paulista é conhecida por já ter trabalhado em programas como Legendários, ser musa do Paulistão e influenciadora digital, principalmente do campo fitness.

+Antes e depois de Deborah Albuquerque

Ellen Cardoso, a Mulher Moranguinho

Ellen Cardoso é mais conhecida por seu nome artístico, Mulher Moranguinho. A dançarina de 41 anos é de São Paulo, influenciadora digital e modelo. Ela está em um relacionamento com o cantor Naldo desde 2013 e já viveu muitas polêmicas na mídia. A famosa foi acusada pela ex-mulher de Naldo de ser o pivô da separação da dupla.

Ela soma atualmente 2,7 milhões de seguidores no Instagram.

Ingrid Ohara entre competidores de quem deve ganhar A Fazenda 2022

Natural de Belém, no Pará, Ingrid Ohara é mais uma influenciadora digital compete para ser quem deve ganhar A Fazenda 2022. A jovem de 25 anos também trabalha como apresentadora e já deu às caras na MTV Brasil. Fenômeno nas redes sociais, ela soma 11 milhões de seguidores no Instagram e mais de 15 milhões no TikTok.

Iran Malfitano – Enquete A Fazenda 2022

Iran Malfitano tem 40 anos de idade, é natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e ficou conhecido no país por causa de seu trabalho como ator. O famoso fez carreira na Globo, em que atualmente aparece na reexibição de A Favorita, e em meados de 2009 migrou para a Record, em que atuou nas novelas: Gênesis (2021), A Terra Prometida (2016), Os Dez Mandamentos (2015), Bela, a Feia (2009), entre outras.

Quem deve ganhar A Fazenda 2022 é Kerline Cardoso?

Kerline Cardoso é outro nome que figura entre os favoritos da edição. A modelo e influenciadora digital de 30 anos caiu no gosto do público em 2021, quando participou do Big Brother Brasil. A loira não se deu bem no confinamento e saiu logo na primeira semana, mas continuou sendo lembrada pelo público, principalmente por protagonizar muitos memes na época. Ela é natural do Ceará e tem 1,6 milhão de fãs no Instagram.

Lucas Santos

Lucas Santos é ator e ficou conhecido no país ao interpretar o personagem Paulo Guerra na novela infantil do SBT, Carrossel. Sucesso na emissora, o folhetim retornou em várias reprises, inclusive em 2022. Além da produção, Lucas interpretou o personagem em filmes e séries derivados, como: Patrulha Salvadora (2014) e nos filmes Carrossel: O Filme (2015) e Carrossel 2: O Sumiço de Maria Joaquina (2016). Agora um rapaz de 22 anos, ele tenta ser quem deve ganhar A Fazenda 2022 e compete no reality show rural.

Pelé Milflows – Enquete A Fazenda 2022

O nome verdadeiro de Pelé Milflows é Mauricio Augusto Lourenço. O rapper de 23 anos nasceu na comunidade de Trindade, em São Gonçalo, no Rio de Janeiro e tem feito sucesso no cenário musical brasileiro. Uma de suas músicas mais conhecidas é Vem Cá, que tem mais de 170 milhões de visualizações no Youtube. No Instagram, ele soma mais de meio milhão de fãs.

Pétala Barreiros

Pétala Barreiros não foi uma grande surpresa quando anunciada, pois a famosa já era citada em diversas listas de cotados para a edição. Ela é quem deve ganhar A Fazenda 2022? A jovem de 23 anos é natural de SP, trabalha como influencer e empresária. Ela foi casada com o empresário Marcos Araújo, dono da AudioMix e do festival Villa Mix, com quem teve dois filhos. O relacionamento terminou no final de 2020 e causou polêmica quando a famosa acusou o ex de abusos.

Rosiane Pinheiro

Rosiane Pinheiro tem 48 anos de idade, é natural do Rio de Janeiro e hoje trabalha como dançarina e repórter. A famosa quase se tornou a Morena do Tchan, quando chegou a final da competição para entrar no grupo baiano. Porém, ela perdeu para Scheila Carvalho e ficou com a segunda posição da disputa.

Anny Bergatin, a Ruivinha de Marte

Ruivinha de Marte é o nome artístico de Anny Bergatin. A amazonense tem 26 anos de idade e é um fenômeno no TikTok. Ela tem 17 milhões de fãs na rede social e também soma 6 milhões de seguidores no Instagram. A jovem ficou famosa em 2020, quando viralizou em um vídeo que dançava desengonçada a canção Na ponta do Pé, do funkeiro Nadson, o Ferinha.

O sucesso foi tanto, que ela foi chamada para gravar um videoclipe com o cantor. Assista:

Shayan Haghbin – Enquete A Fazenda 2022

Shayan é iraniano e mora no Brasil há alguns anos. O imigrante de 31 anos de idade tem o próprio negócio e agora também atua como influenciador digital. Ele ficou conhecido no país ao participar do reality show Casamento às Cegas, da Netflix. Ele esteve na primeira temporada brasileira do programa e se relacionou com a modelo Ana Prado. Os dois ficaram noivos, mas não oficializaram a união depois de problemas que tiveram ao morarem junto durante o reality.

Tati Zaqui

Tati Zaqui é natual de São Caetano, no ABC Paulista e 28 anos de idade. Nome conhecido no funk, a famosa tem 13 milhões de seguidores no Instagram e soma até o momento meio milhão de ouvintes mensais no Spotify, plataforma de música.

Thomaz Costa – Enquete A Fazenda 2022

Thomaz Costa era um nome muito aguardado para o reality show rural. A participação do famoso já havia vazado e muito se esperava pela confirmação oficial dele na atração. O rapaz tem 22 anos e é de São Paulo. Ele já namorou com a atriz Larissa Manoela, com quem contracenou na novela Carrossel. Thomaz era Daniel e Larissa a personagem Maria Joaquina. Thomaz é quem deve ganhar A Fazenda 2022? Vote!

Tiago Ramos

Tiago Ramos é modelo e influenciador digital. O rapaz de 24 anos também ficou conhecido nos últimos anos por ter sido padrasto do jogador de futebol Neymar Jr. Tiago namorou Nadine Gonçalves, a mãe do atleta, e teve um relacionamento conturbado, cheio de idas e vindas entre 2020 e 2022. Ele chegou a tatuar o nome da namorada, mas a cobriu em 2022, quando o namoro chegou ao fim de vez.

Vini Buttel – Enquete A Fazenda 2022

Vini é carioca, tem 31 anos de idade e é conhecido pelo público principalmente por ter participado do ex-De Férias com o ex, reality show de pegação da MTV Brasil. Ele trabalha como cinematografista e digital influencer, somando mais de 400 mil seguidores no Instagram.

