A terceira edição do programa de aceleração de negócios Liga AutoTech contará com a participação de seis startups. As selecionadas apresentaram soluções nas áreas de mobilidade, transporte, logística e indústria automobilística.

Os empreendedores terão mentorias nos próximos quatro meses com executivos das quatro grandes empresas do setor que participam do programa (Mercedes-Benz, Eaton, Cummins e Webmotors) e de executivos da aceleradora. Sem investimento direto nas companhias em troca de participação societária, o objetivo é que novos negócios sejam gerados com essa aproximação.

As companhias escolhidas atuam em diferentes campos relacionados à indústria automotiva, como a DriveOn, que oferece para frotas de veículos uma plataforma que integra dispositivos de rastreamento e telemetria; a MOB Innovation + Engineering, que traz soluções de internet das coisas para monitoramento de ativos e equipamentos em ambientes industriais; e o marketplace de serviços Sua Oficina Online.

Participarão também do programa a Mobi7, que atua com gestão de frotas; a Peerdustry, empresa nascente que trabalha com economia compartilhada para o setor de manufatura; e, por último, a StopClub, que se denomina como um ponto de apoio para motoristas do Brasil, oferecendo alimentação e conveniência.